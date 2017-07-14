Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что машины рано или поздно полностью заменят людей на рабочих местах. Об этом он заявил в ходе беседы с сотрудниками Лебединского ГОКа.

«Заменят [машины человека на рабочих местах], конечно», — цитирует лидера государства агентство «РИА Новости».

По его словам, данный процесс является неизбежным и в задачу государства входит устранение негативных последствий данного процесса для населения.