В четверг было объявлено, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков официально завершает карьеру футболиста. В общей сложности он забил за национальную команду 33 гола, что является абсолютным рекордом в ее постсоветской истории. Из легенд сборной СССР 35-летний форвард уступает лишь Олегу Блохину, на счету которого 42 мяча.

— Александр сам проанализировал свое состояние, свои возможности, — поделился с «Известиями» первый вице-президент РФС, форвард сборной СССР Никита Симонян. — Так же в свое время сделал и я — в 1959 году мне исполнилось 33 года, я провел один из лучших своих матчей и сказал: «Всё, на этом я заканчиваю». Когда-то мы должны заканчивать. Мы — не актеры, которые могут играть до старости. Мы оставляем футбольную «сцену» в возрасте за 30 лет. И каждый анализирует свои возможности, после чего уходит работать тренером или административным сотрудником.

Руководство «Зенита», которому Кержаков отдал большую часть своей карьеры, уже объявило о его назначении на должность координатора команд Академии клуба.

— Все спортсмены рано или поздно проходят через такой момент своей жизни, когда наступает пора завершать карьеру, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Другое дело, что при более благоприятных обстоятельствах Кержаков мог в чемпионате России спокойно поиграть еще один-два года. Но думаю, он не хочет уезжать куда-то из Петербурга или Москвы. Но по футбольным характеристикам он спокойно мог играть еще.

Помимо достижений в сборной, Кержаков является и лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету во всех официальных матчах за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо», «Цюрих», национальную и молодежную сборные России 233 гола. Из своих советских предшественников он уступает только Блохину (319) и Олегу Протасову (245).

— Кержаков выжал из себя всё что мог и имеет право покинуть футбольное поле с абсолютно спокойной совестью, — отметил Никита Симонян. — Бомбардир, забивавший блестящие голы, — это про Сашу. Я перед ним и его игрой преклоняюсь. Он настоящий нападающий — в полном понимании этого слова. Я от всей души желаю ему состояться в качестве тренера или функционера. Думаю, его стремление и дальше служить футболу будет востребовано. Такие люди, как Кержаков, нужны нашему футболу.

В 2007 году уроженец города Кингисепп Ленинградской области перешел в «Севилью», с которой выиграл Кубок УЕФА и Кубок Испании, но затем после смены главного тренера потерял место в составе и в начале 2008-го вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Динамо».

— Кержаков сделал хорошую карьеру нападающего, забил много голов, — подчеркнул Александр Мостовой. — Жаль только, что в Европе он проявил себя не так ярко. Александр мог добиться за рубежом большего, хотя и успел за год в «Севилье» завоевать Кубок УЕФА. Но, к сожалению или к счастью, он родился в другое время, поэтому всю карьеру провел в России, за исключением года в Испании. Был бы Кержаков нашим ровесником и пройди основная часть его карьеры в наше время, он бы заиграл в Европе и сделал бы там достойную и длительную карьеру.

В составе сборной России Александр Кержаков выступал на чемпионатах мира 2002 и 2014 годов, а также на первенствах Европы 2004 и 2012 годов. Еще одним бомбардирским достижением Александра являются 139 голов, которые он забил в высшем дивизионе чемпионата России, лишь на четыре мяча отстав от Олега Веретенникова.

— Кержаков уже в начале 2000-х мне нравился как игрок, — сказал Мостовой, выступавший с Кержаковым за сборную России. — И я уже в то время говорил, что он вместе с Андреем Аршавиным — наши лучшие молодые игроки, которые потом станут лучшими футболистами всей России. У обоих были качества, дающие им возможность стать футболистами с большой буквы. И в целом — при некоторых оговорках — они достойно воспользовались шансами, оставив свое имя в истории нашего футбола. Кержаков выделялся самоотдачей, рвением, злостью — это то, что необходимо нападающему. Точно так же и Аршавин выделялся своей техникой и игровым мышлением. Уже тогда было видно, что у них большое будущее.

По мнению Никиты Симоняна, Александр Кержаков может сделать достойную карьеру после окончательного ухода с поля. В пример он привел экс-хавбека сборной России Романа Широкова, который повесил бутсы на гвоздь в 2016 году и вскоре занял пост председателя Общероссийского профсоюза футболистов, а также стал арбитром Палаты по разрешению споров РФС.

— Всё зависит от стремления и желания, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион 1956 года. — Сейчас уже перешел на административную работу Роман Широков. А дальше посмотрим, как он и Кержаков проявят себя. Нам нужны на серьезных должностях люди, прошедшие футбольную школу. Ведь ошибкой многих заканчивающих карьеру футболиста является то, что они слишком рьяно идут играть за ветеранов. Играют год, потом два года, потом 10 лет и больше. Не идут в детско-юношеские тренеры, не идут на административную работу. А потом им становится за 50 лет или под 60. Играть они уже не могут, и начинаются стоны: «Мне не помогает ни клуб, ни РФС». А надо четко анализировать свои возможности и ставить перед собой серьезные задачи.

— Такие, как Кержаков и Широков, нужны нашему футбольному хозяйству, чтобы вырасти в хороших руководителей, — резюмировал Симонян. — Так что я от всего сердца желаю Александру состояться в своем новом амплуа так же, как он состоялся в качестве футболиста.

Александр Кержаков выступал за основной состав «Зенита» в 2001–2006, 2010–2015 и 2016–2017 годах. С его помощью петербуржцы выиграли чемпионаты России 2010, 2011/12 и 2014/15 годов, серебряные медали чемпионатов России 2003, 2012/13, 2013/14 годов и бронзу 2001, 2015/16 и 2016/17 годов. В 2004 году Кержаков стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 2010 году — лучшим футболистом России. В 2008 году выиграл бронзу национального первенства в составе «Динамо». В 2016 году, будучи в аренде в «Цюрихе», завоевал Кубок Швейцарии.

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