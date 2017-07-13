Нападающий петербургского ФК «Зенит» завершил свою игровую карьеру, но продолжит деятельность в команде. Спортсмена назначили на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

На его плечах будет лежать обязанность отслеживания прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по соответствующей вертикали: Академия — молодежный состав — «Зенит-2» — первая команда. Об этом сообщает ИА «Невские Новости».

Кержаков появился в составе «Зенита» в 2001 году, за который выступал до 2006 года. Зимой 2007-го он перешел в «Севилью», откуда спустя год вернулся в Россию — следующим клубом в карьере нападающего сборной России стало московское «Динамо». Зимой 2010 года футболист вернулся в «Зенит».

В составе сине-бело-голубых Александр Кержаков сыграл 386 матчей, забив 163 мяча. Футболист является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (226 голов) и национальной сборной (30 голов). На его счету три золотые, три серебряные и бронзовая медали, победы в Кубке премьер-лиги, Кубке России и Суперкубке страны в составе «Зенита», а также титул лучшего бомбардира чемпионата 2004 года.