Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков не знал о запрете на лов озерного лосося, в противном случае он бы не стал публиковать фотографии с рыбалки в Карелии. Об этом известный футболист заявил на своей странице в Instagram.

Спортсмен также пообещал внести свой вклад в сохранение озерного лосося и выпустить в Онежское озеро несколько тысяч мальков этого вида. Позже он опубликовал свое фото с лососем, пояснив, что это единственная выловленная им в Онежском озере рыба.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 12 2017 в 1:03 PDT

Ранее, 9 июля, Кержаков опубликовал фотографию с четырьмя краснокнижными лососями, что вызывало критику общественности. В Северо-Западном управлении Росрыболовства возбудили административное дело в отношении неустановленного лица. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. В ведомстве также пообещали вызвать Кержакова для дачи показаний в качестве свидетеля.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

Футболист заявил, что не будет удалять пост с четырьмя лососями, «дабы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!!!», сообщает «Ридус».