Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) готов разъяснить футболисту санкт-петербургского «Зенита» Александру Кержакову правила ловли рыбы в Карелии, чтобы он их больше не нарушал.

«Рекомендую Кержакову изучить российское законодательство и, как депутат, готов ему разъяснить правила добычи водных биологических ресурсов, нарушение которых влечет справедливое административное наказание», — заявил Свищев.

Он отметил, что вылов озерного лосося в Карелии запрещен еще с 2014 года. В случае нарушения запрета предусматриваются штрафы в размере от двух до пяти тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) рыбы.

Кержаков 9 июля, в День рыбака, опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию с четырьмя лососями.

«Лосось в Онеге есть!» — написал футболист в комментарии под фото.

Многие интернет-пользователи назвали спортсмена браконьером.

Отдел Росрыболовства по Карелии после публикации фотографии Кержакова с запрещенными к вылову лососями начал проверку на предмет браконьерства.