Испанский суд заменил 21-месячный тюремный срок штрафом в €252 тыс. форварду сборной Испании Лионелю Месси. Об этом сообщает Marca.

Прокуратура обвиняла футболиста и его отца Хорхе Месси в уклонении от уплаты налогов на общую сумму порядка €4,1 млн. На судебном заседании форвард заявил, что не занимался решением финансовых вопросов и не обсуждал с отцом тему налогов, сообщает «Газета.Ру». Хорхе Месси должен будет заплатить штраф в размере €180 тыс.