Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии заинтересовался публикацией нападающего «Зенита» Александра Кержакова в Instagram. На фото футболист изображен с несколькими лососями, ловля которого на территории Карелии и Вологодской области находится под запретом.

Снимок сделан на Онежском озере, сообщает «Лента.ру»

За возможное нарушение правил добычи Кержакову грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

«Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать», — отметили в надзорном ведомстве.