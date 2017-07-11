Северо-Западное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении после публикации фотографии футболиста Александра Кержакова с запрещенными к вылову лососями.

Ведомство после публикации фотографий в Instagram провело проверку на предмет браконьерства. За нарушение правил рыболовства предусматривается штраф от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы.

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

За четыре экземпляра лосося нарушитель обязан заплатить 5 тыс. рублей - по 1250 рублей за каждый. Озерный лосось занесен в Красную книгу РФ, его вылов запрещен на территории Карелии.