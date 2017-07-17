Адвокат Владимир Макеев, представляющий интересы российского гражданина Евгения Никулина, которого задержали по запросу американских спецслужб в Чехии по обвинению в хакерских атаках, направил с согласия своего клиента письмо президенту США Дональду Трампу (имеется в распоряжении «Известий»). Он призвал американского лидера обратить внимание на незаконные попытки спецслужб Соединенных Штатов добиться от россиянина лжесвидетельства о якобы имевшем месте его вмешательстве в ход американской предвыборной кампании. Еще одно письмо с просьбой проинформировать МИД Чехии о нарушении прав россиянина (также имеется у «Известий») было направлено главе МИД России Сергею Лаврову.

Адвокат Владимир Макеев проинформировал американского президента о ситуации вокруг россиянина Евгения Никулина. Сам обвиняемый ранее заявлял, что агенты ФБР дважды вывозили его из пражской тюрьмы и оказывали прямое давление.

«Миллер (особый агент ФБР Джеффри С. Миллер — «Известия») предлагал Никулину согласиться на экстрадицию в США и там в средствах массовой информации скомпрометировать Вашу предвыборную компанию, оговорив себя, во взломе серверов демократической партии. За это лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены), направленном Дональду Трампу.

В октябре 2016 года Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР. Его обвиняют в причастности к хакерским атакам на сайты ряда крупных американских компаний в 2012 году. Евгений Никулин утверждает, что от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США. Между тем запрос на выдачу «хакера» направила и Россия. В Москве его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году.

Как рассказал «Известиям» адвокат Владимир Макеев, его клиента пытаются психологически сломать, чтобы тот пошел на сделку с американскими спецслужбами. Условия содержания Евгения Никулина по сравнению с другими заключенными неадекватно строги. Россиянина ограничивают в прогулках при дневном свете и не предоставляют возможности совершать звонки родным в соответствии с правилами, установленными в следственном изоляторе.

— Кроме того, у Евгения Никулина больные желудок и почки, ему нужна специальная диета. У него уже начались сильные боли. Необходимые лекарства ему не дают, а назначенная диета не отвечает его состоянию , — рассказал «Известиям» Владимир Макеев.

Его сын, адвокат Илья Макеев, который также представляет интересы Евгения Никулина, в этой связи направил еще одно письмо — на имя главы МИД России Сергея Лаврова. В документе содержится просьба проинформировать МИД Чехии о нарушениях прав россиянина.

Сам Евгений Никулин рассказал адвокатам, что во время задержания его избили чешские силовики. Однако доказать это сложно, так как в течение нескольких дней после задержания его держали в психиатрической клинике привязанным ремнями к кровати.

В Москве неоднократно заявляли, что отвергают навязываемую американцами практику осуществления экстерриториальной юрисдикции и настаивают на передаче Евгения Никулина в Россию . В посольстве РФ в Чехии от комментариев воздержались.

— Наша задача — оказывать содействие, а не добиваться максимальной публичности, — пояснил «Известиям» пресс-атташе дипмиссии Алексей Колмаков.

Чешский адвокат Евгения Никулина Мартин Садилек сказал «Известиям», что защита пытается не допустить выдачи российского гражданина США.

— Американцы до сих пор не предоставили никаких весомых доказательств по делу. Кроме того, чешский суд должен принять во внимание, что в США россиянину грозит 54 года заключения. А в Чехии за то же самое преступление дают максимум восемь лет, — отметил Мартин Садилек.