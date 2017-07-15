Хакеры, якобы поддерживаемые российскими властями, в июне атаковали энергосистемы на острове Ирландия. Об этом в субботу заявила лондонская газета The Times.

Издание утверждает, что хакеры получили доступ к контролю над электросетями, расположенными на территории сразу двух государств - независимой Республики Ирландия и Великобритании. The Times заявила, что злоумышленники предположительно имеют связи с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

По данным издания, главной целью атаки стал энергетический сектор Республики Ирландия. Сообщается, что хакеры отправили по электронной почте инженерам ирландского Управления по поставкам энергии сообщения с вредоносными программами.

Издание сообщает, что нарушений в работе энергосетей нет, однако специалисты по вопросам кибербезопасности. При этом предполагается, что хакеры могли украсть пароли доступа к системам безопасности, пишет «Газета.ру».