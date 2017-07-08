Российский гражданин Александр Твердохлебов приговорен к 110 месяцам тюремного заключения за кражу десятков тысяч номеров кредитных карт и совершение иных преступлений с использованием компьютерных технологий.

Твердохлебов был задержан в феврале в Лос-Анджелесе. В марте он признал себя в суде виновным. Как утверждала в ходе процесса прокуратура, «он получил электронным путем из России и Китая около 1 млн долларов».

По версии следствия, Твердохлебов взломал по меньшей мере 40 тыс. банковских счетов в США и незаконно контролировал порядка 500 тыс. частных компьютеров при помощи вредоносного программного обеспечения.

Согласно сведениям стороны обвинения, хакер родился и вырос в России. В 2009 году женился на американке и вскоре получил гражданство США. Впоследствии он развелся, но сохранил американское гражданство.