Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге заявила, что организация «Белые каски» является очередным элементом «информационной кампании по очернению правительства Сирии».

«Белым каскам» уделяется много внимания со стороны западных СМИ, отметила Захарова, однако активисты могут попасть в районы Сирии, недоступные для многих иностранных журналистов. Таким образом, объективная проверка данных, которые предоставляют «белокасочники», исключена, обратила внимание дипломат.

«Мы прекрасно помним, что многие химические атаки на мирное население Сирии целенаправленно раскручивались в медийном поле именно во многом благодаря представителям «Белых касок», заявила Захарова, напомнив, что активисты неоднократно «заранее предупреждали о том, что якобы будет сброшена бомба с хлором», отмечает «Федеральное агентство новостей».