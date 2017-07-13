Попытки НАТО пересмотреть историю и итоги Нюрнберга нужно пресекать. Так представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала анонс фильма о так называемых «Лесных братьях» в официальном Twitter Североатлантического альянса.

«НАТО опубликовало фильм о «партизанской борьбе «Лесных братьев» с советским режимом». Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков (в основном те, кто выступал на стороне германских оккупационных властей: полицаи, сотрудники администрации, солдаты и офицеры латышских формирований СС), совершила более 3 тыс. диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей», — отметила Захарова в Facebook.

Добавив, что за деятельностью «Лесных братьев» вплоть до середины 50-х годов стояли западные спецслужбы и что «НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было», представитель МИД напомнила о причастности тех, кто затем стал называть себя «Лесными братьями», к массовым казням во время войны и обратилась к российской и мировой общественности с просьбой отреагировать на попытку переписать историю, дать оценку «натовской отвратительной акции».

«Военно-исторические общества, антифашистские организации, историки, общественные деятели, политологи, журналисты, поисковики! Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а «Лесные братья» — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — написала Захарова.