Введение в регламент нормы о возможности отсутствия на заседании без сохранения содержания позволило сэкономить Государственной думе около 30 млн рублей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На прогулах депутатов было сэкономлено 28 млн 437 тыс. 91 коп. Володин отметил, что данные средства направляются в федеральный бюджет, пишет ТАСС.

В связи с этим первый заместитель руководителя фракции от КПРФ Николай Коломойцев предложил направить эти средства в фонд оплаты труда помощников депутатов, мотивировав это большой разницей в зарплатах, сообщает телеканал «360». Володин счет идею достойной внимания и предложил вынести ее на обсуждение с участием других фракций Думы.