Госдума ведет переговоры с парламентами ряда стран, для того чтобы подготовить совместное заявление в связи с решением сейма Польши снести памятники советским воинам на территории страны, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

По словам спикера, переговоры с парламентами будут завершены на следующей неделе. Володин на заседании палаты в среду сказал, что считает правильным объединение в соответствующем постановлении парламентов разных стран, как и их объединение в поддержку этого документа.

«Этим вопросом занимаются комитет по международным делам и наши коллеги во фракциях, мы готовим такое постановление», — сказал Володин.

О необходимости реагирования на решение сейма Польши заявил и депутат-коммунист Николай Харитонов, призвавший к радикальным мерам. В частности, он предложил к концу дня 5 июля принять обращение по отношению к польскому закону, а вечером — разорвать дипломатические отношения с Польшей, отозвать из Варшавы российского посла и «выгнать» польского посла из Москвы, после чего закрыть торговлю с Польшей.

Напомним, сейм Польши принял закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Согласно этому закону, в Польше начнется массовый снос памятников советским воинам-красноармейцам, освобождавшим страну от фашизма. Поправки к закону, принятые позднее, узаконивают снос в Польше 230 памятников.