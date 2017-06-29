Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель израильского кнессета Юлий Эдельштейн договорились о совместной работе парламентов двух стран по сохранению советских памятников о Второй мировой войне, сообщили в Думе.

«Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памяти солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий», — заявил Володин на встрече с Эдельштейном в Москве.

Володин рассказал израильской делегации об участившихся случаях уничтожения и осквернения воинских мемориалов в Европе, а также обсудил с парламентариями кнессета принятые поправки сейма Польши, благодаря которым польские власти могут сносить памятники советским воинам-освободителям.

«Председатели парламентов договорились о подготовке совместного заявления, осуждающего такие действия. Обращение планируется направить в парламенты стран Европы и межпарламентские организации», — говорится в сообщении.

Также стороны высказались за укрепление двухсторонних отношений и продолжения сотрудничества.