Инициативу КПРФ об отмене новогодних каникул необходимо обсудить с россиянами. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в пятницу.

Ранее в четверг, 22 июня, депутаты КПРФ во главе с лидером фракции внесли в Госдуму законопроект, согласно которому отменяются новогодние каникулы, а выходными днями становятся 31 декабря, 1 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией, а также 7 ноября, сообщает «Дни.Ру». Инициативу об отмене новогодних каникулы в КПРФ объяснили тем, что россияне «в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере».

Володин, в свою очередь, заявил, что подобные вопросы необходимо обсуждать с гражданами России, а не переносить выходные в преддверии праздника.

«Не надо пугать таким решением, а то все подумают, что… все тут хотят этим заняться», — цитирует слова спикера Госдумы «РИА Новости».

Госдума активно привлекает общественность к обсуждению резонансных законопроектов. Так, 6 июня прошли слушания по программе реновации ветхого жилого фонда в Москве.