Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует до конца года вдвое увеличить охват субъектов РФ льготной региональной программой. Выдача жилищных кредитов по ставкам существенно ниже рыночных (от 6,25% при средней ставке по стране 11,6%) в ближайшее время начнется в Мордовии и ЯНАО, далее к программе могут подключиться Московская и Ростовская области, Чувашия и Татарстан. О проведении переговоров с местными властями «Известиям» рассказали в АИЖК. Сегодня агентство для повышения доступности жилья внедряет особые программы ипотечного кредитования, по которым ставки снижаются за счет единовременной выплаты из средств региональных бюджетов.

С середины этого года АИЖК запустило ипотечные программы, которые позволяют регионам осуществлять ипотечное кредитование со ставкой от 6,25% для определенных категорий граждан во Владимирской и Новгородской областях. В Калининградской и Воронежской областях, а также в Республике Карелия начало выдачи ипотеки со ставкой 6,25% запланировано на III квартал 2017 года.

Конкретные ставки для новых регионов, а также участвующие в программе категории населения определят сами субъекты.

АИЖК для повышения доступности ипотечного кредитования внедрен механизм региональных программ, в рамках которых ипотечная ставка начинается от 6,25% годовых на весь срок кредита за счет единовременной выплаты из средств региональных бюджетов. Категории участников также выбираются регионом самостоятельно — обычно это молодые ученые, врачи, учителя и молодые семьи.

— С середины 2017 года АИЖК подписало соглашение с администрациями пяти регионов о реализации льготной ипотечной программы по ставке от 6,25% (Владимирская, Новгородская, Калининградская, Воронежская области, Республика Карелия). В ближайшее время соглашения будут подписаны еще с двумя регионами: Республика Мордовия и ЯНАО. Также запуск программы планируется в Московской и Ростовской областях, Республике Чувашия и Республике Татарстан», — рассказали «Известиям» в АИЖК.

В прошлом году в Московской области АИЖК уже была запущена программа, в рамках которой компенсировался первоначальный взнос в размере 50% и часть ежемесячного платежа. Вскоре Подмосковье может получить программу льготной ипотеки под 6,25%, уточнил представитель агентства. Финансирование программы осуществляет регион, АИЖК предоставляет сам продукт. Конкретные группы граждан, которые смогут попасть в программу, позже определят власти Подмосковья.

Всего с начала реализации региональных программ по трем субъектам (Московская, Владимирская и Новгородская области) выдано кредитов более чем на 500 млн рублей, уточнили в АИЖК. Однако объем выдач не так показателен, как социальный эффект от программы, позволяющей особым категориям населения приобрести жилье.

За счет таких программ каждому из регионов-участников удалось решить определенные социальные задачи, пояснили «Известиям» в Минстрое. Например, в Воронежской области семьям, имеющим детей, предоставляется единовременная выплата части первоначального взноса по кредиту или части основного долга на выбор. В I квартале 42 семьи воспользовались этой возможностью.

По данным Центробанка, на 1 июня 2017 года самые высокие ставки по ипотеке в стране сложились в Крыму (12,2%), Карачаево-Черкесии и Тыве (12%), Ненецком АО и Алтае (11,9%), Адыгее, Дагестане и Башкортостане (11,8%). Ниже рынка ставки в Москве (11,55%), Московской области (11,5%), Ленинградской области (11,52%), Санкт-Петербурге (11,51%) и Чувашии (11,45%).

— Ставки отличаются по регионам (иногда даже существенно) из-за экономического положения того или иного субъекта. К кредитам, выданным в субъектах со слабой экономикой, банки плюсуют повышенную премию за риск, — пояснил тенденцию «Известиям» директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. — Один и тот же человек может получить кредит в разных регионах по разным ставкам, поскольку риски потерять работу и оказаться неплатежеспособным где-то заметно выше.

В Москве ставки в среднем ниже еще и потому, что конкуренция за заемщиков между банками в столице выше — рост конкуренции приводит к падению ставок.

— Риски неплатежей жителей крупных городов заметно ниже. Если у человека на месте руки, ноги, голова — он в случае необходимости найдет другую работу и продолжит платить по ипотеке, — отметил эксперт.

Безусловно, сниженная ставка по ипотеке в 6,25% сможет повысить спрос на новостройки в Московской области, уверен генеральный директор ИК «Форум» Роман Паршин.

— Поскольку она распространяется на ограниченное число граждан, потенциал ее влияния на рынок ограничен. В целом такая ставка сможет решить проблему квартирного вопроса для большей части особых групп населения, но важно, чтобы качество такого жилья не было низким, — сказал он «Известиям».

Большему успеху программы, по мнению эксперта, помогут рекламная поддержка и дальнейшее ее распространение по стране.