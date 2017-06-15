Четверть ипотечных контрактов на покупку столичных квартир заключают приезжие. Как подсчитали в банке «Дельта Кредит», чаще всего ипотеку берут жители соседних регионов — Тульской, Калужской и Тверской областей. Реже всех московские квартиры в ипотеку покупают граждане из Еврейской АО, Чечни и Камчатского края. Наибольший интерес к столичной ипотеке в относительном исчислении проявляют в Мордовии — там на 100 тыс. жителей приходится 394 ипотечных заемщика. Эксперты отмечают две тенденции: покупателями жилья в столице часто становятся жители соседних областей, в то же время Москва привлекает желающих уехать из депрессивных регионов.

Банк «Дельта Кредит» провел анализ своего ипотечного портфеля объемом 134,6 млрд рублей на предмет того, резиденты каких регионов России чаще покупают в кредит московскую квартиру. Выяснилось, что прежде всего это жители Тульской (4,16%), Калужской (3,37%), Тверской (3,27%), Ростовской (3,24%) и Владимирской (3,21%) областей. Реже других такие сделки совершают граждане из Республики Тыва (0,1%), Чукотского АО (0,1%), Камчатского края (0,09%), Чеченской Республики (0,07%) и Еврейской АО (0,01%).

Также в исследовании приведены доли берущих ипотечные кредиты в Москве по отношению к численности населения в регионе. Здесь первенство держит Мордовия (394 на 100 тыс. жителей). Реже других в пересчете на число жителей переезжает в столицу через открытие ипотеки население Чечни, Еврейской АО и Тюменской области.

— Результаты анализа выглядят логичными и закономерными, — прокомментировал руководитель группы аналитики рынка «Дельта Кредит» Назар Аржанников. — Относительно более высокой долей переехавших отличаются регионы с самым низким показателем средней зарплаты на душу населения — Мордовия, Калмыкия, Чувашия, а также так называемые «города-спутники Московского региона», которые находятся на удалении до 300 км от столицы: Калуга, Тула, Тверь, Орел, Владимир, Смоленск, Рязань.

Таким образом, покупают квартиру в Москве в ипотеку получающие высокую зарплату жители соседних регионов и, напротив, жители отдаленных субъектов, в которых экономическая ситуация отнюдь не радужна.

По данным Росстата за март этого года, самая высокая среднемесячная начисленная зарплата была в Чукотском АО (92 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (86 тыс.), Москве (80 тыс.). Средние доходы в Тульской области — 29,5 тыс. рублей, в Калужской — 32,3 тыс. рублей, Тверской — 26,4 тыс. рублей.

Жителям Тверской, Калужской и Тульской области просто проще переехать в столицу в силу близости этих регионов к Москве, объяснил первый вице-президент Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин.

— В данном случае важен не столько уровень дохода, но именно возможность переехать в столицу. Цель — найти работу в Москве и зарабатывать большие, чем в Туле, Калуге или Твери деньги. Именно эта близость возможностей и привлекает людей. В нашей стране есть и гораздо более депрессивные области и регионы, но в Москву из них массово никто не едет, — отметил он.

Активный, смелый человек может стать успешным в любом регионе, но при этом может и подыскивать такое место для проживания и работы, где открываются перспективы для реализации замыслов и приложения усилий, добавил, в свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Иван Соловьев.

— В России есть регионы, которые традиционно выступают донорами квалифицированных специалистов для столицы, — указал Вячеслав Андрюшкин. — Например, Новосибирск с высоким уровнем образования и Калуга, экономика и технологический потенциал которой в последние годы активно развиваются. Есть и обратные примеры, когда работники уезжают в Калугу, потому что могут там получить достойную работу. Новейшая инфраструктура города позволяет это сделать.

По данным ЦБ на 1 мая, задолженность по ипотеке составляет 4,6 трлн рублей, средняя ставка — 11,69%.