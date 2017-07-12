Россияне за последний год стали тратить меньшую часть своих доходов на обслуживание ипотечных кредитов. Если в начале 2016 года на обслуживание жилищных кредитов в среднем уходило 49% от зарплаты, то в I квартале 2017 года — уже 45%, сообщили «Известиям» в Банке России. Регулятор отслеживает это соотношение для запуска в среднесрочной перспективе особого индикатора, который будет отображать кредитную нагрузку на население. Эксперты объясняют снижение этого соотношения заметным сокращением процентных ставок. По их оценкам, в ближайшие год-полтора ипотека может подешеветь еще на 1–2 п.п.

Россиянам за последние месяцы стало проще обслуживать ипотечные кредиты: отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков снизилось на 4 п.п. Статистика Банка России свидетельствует, что отношение платежей по ипотечным кредитам к доходам заемщиков или так называемый коэффициент PTI (Payment-to-income ratio) составлял в начале прошлого года 49%. Ко II кварталу 2017 года он снизился до 45%, то есть сейчас у россиян остается больше свободных средств после внесения платежа по ипотеке.

При этом такую тенденцию можно объяснить исключительно снижением ставок по ипотеке, ведь реальные доходы россиян в 2016–2017 годах продолжали снижаться, а средний размер ипотечного кредита даже показал небольшой рост. По данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2017 года средний ипотечный кредит составлял 1,99 млн рублей, что на 4,2% больше, чем в мае прошлого года.

Руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко объясняет, что ипотечным заемщикам стало проще обслуживать кредиты из-за падения процентных ставок. Снижение доходов и рост среднего размера ипотечного кредита он считает незначительными.

— Уменьшение ставки по ипотеке приводит к тому, что при примерно одинаковых размерах кредита и доходов начал планомерно снижаться PTI. Нормальный уровень PTI в Европе — меньше 40%, — пояснил он.

Российскую тенденцию, по мнению Сергея Гордейко, нужно расценивать как крайне положительную — в перспективе доля просрочки по ипотечным кредитам будет снижаться, не будет социальных дефолтов.

По данным ЦБ, если на начало прошлого года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, то к концу I квартала 2017-го она снизилась до 11,68%. При этом сейчас на рынке есть отдельные программы банков, которые предлагают однозначные ставки. Общее смягчение процентных условий кредитными организациями стало возможно благодаря падению ключевой ставки Центробанка, от которой зависят все прочие ставки в экономике.

Индикатор PTI разрабатывается во исполнение поручения президента России о снижении долговой нагрузки на население. Также банки во внутренних расчетах используют и альтернативный показатель — DTI (debt-to-income), который отражает отношение совокупного основного долга заемщика к его совокупному доходу за определенный период — как правило, за год.

Например, для гражданина с ежемесячным доходом в 40 тыс. рублей и ежемесячной выплатой по ипотеке в 20 тыс. PTI составляет 50%. При этом DTI определяется как отношение годового дохода (480 тыс.) и основного долга по кредиту (например, 2 млн по ипотеке). В этом примере DTI составит 417%. Такому гражданину при применении схемы с DTI ни один банк не выдаст нового кредита, потому что показатель DTI превышает 100%. Но применение PTI покажет, что уровень долговой нагрузки находится в приемлемом диапазоне.

Опрошенные «Известиями» банкиры подтвердили тенденцию к снижению долговой нагрузки на население по ипотеке.

— Средний платеж по ипотеке находится на достаточно стабильном уровне. Средний размер кредита постепенно растет, при этом мы видим существенное снижение процентной ставки, таким образом, совокупное влияние на платеж взаимокомпенсирующее, — сообщил «Известиям» старший вице-президент, директор департамента анализа рисков ВТБ24 Андрей Гулецкий.

ВТБ24 оценивает совокупный DTI клиента (то есть с учетом платежей по другим кредитам), чтобы в целом правильно рассчитать его предельную платежную нагрузку. Средний DTI ипотечных заемщиков умеренно снизился за последний год в пределах 2–3 п.п., отметил Андрей Гулецкий.

ЦБ должен определиться с методикой расчета долговой нагрузки граждан до 2018 года.