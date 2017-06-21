Объем выданных в мае 2017 года ипотечных кредитов составил свыше 140 млрд рублей, что на 35% больше, чем за май прошлого года. Такова предварительная оценка Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), с которой ознакомились «Известия». Такие темпы прироста являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России. Примечательно, что результата удалось добиться, несмотря на окончание государственной программы субсидирования ставок. Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 крупнейших уверены, что до конца следующего года ставки могут снизиться еще на 1-2 процентных пункта.

Как пояснил генеральный директор АИЖК Александр Плутник, роста ставок не произошло во многом благодаря действиям Сбербанка и группы ВТБ, которые в ключевой момент завершения госпрограммы объявили о снижении ставок.

Некоторые участники рынка и эксперты ранее высказывали опасения, что после окончания двухлетней госпрограммы субсидирования ставок выдача ипотеки «просядет». Например, компания "Метриум групп" пришла к выводу о падении объемов кредитования в первом квартале 2017 года, проанализировав данные за январь и февраль. При этом решающим для всего квартала стал именно март - в итоге объем выдачи оказался выше ожиданий. В апреле-мае эта тенденция закрепилась.

Объем выданной ипотеки за январь-май 2017 года превысил 610 млрд рублей. Темпы роста в годовом исчислении составили 11% - рынок развивается в мощном растущем тренде, который объясняется, прежде всего, значительным снижением ставок и улучшением основных макроэкономических параметров, рассказали изданию в АИЖК.

Как пояснил «Известиям» Александр Плутник, если в начале года прогноз агентства по объему выдачи в 1,8 трлн рублей на 2017 год многим казался чересчур оптимистичным, то сейчас, когда темпы роста превысили 30%, «стало понятно, что прогноз более чем реален».

- Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку (на 0,25 пп до 9% - "Известия"), и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%, - прогнозирует Александр Плутник.

По оценкам АИЖК, средневзвешенные ставки на первичном и вторичном рынке в мае составили 10,38 и 11,04% соответственно по сравнению с 11,38 и 12,85% на декабрь прошлого года. Помогли нарастить выдачу и программы рефинансирования – население активно обращается в банки для снижения ставок по ранее взятым кредитам.

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили рекордные темпы прироста ипотечных портфелей в мае. Представитель Сбербанка отметил, что май 2017 года был рекордным за всю историю: выдачи обогнали на 5% предыдущий рекорд – май 2014 года (74 млрд против 71 млрд). В банке ожидают сохранение текущих темпов выдач «с тенденцией к увеличению за счет поэтапного возврата уровня процентных ставок к докризисному уровню». В ВТБ 24 в мае оформили ипотечных кредитов на общую сумму 29 млрд, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка Евгений Дмитриев рассказал, что выдачи ипотечных кредитов в нынешнем мае более чем в два раза превысили выдачи за май 2016-го. В банке «ДельтаКредит» прирост выдач составил 57,1%.

Такие темпы позволяют банкирам рассчитывать на хороший рост рынка в целом за год. Например, руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц прогнозирует рост рынка ипотеки в 2017 году в целом на 15%. В банке «Санкт-Петербург» прогноз еще оптимистичнее – 20-25%.

- Лето - традиционно не самый оживленный сезон для ипотеки, но к концу года мы ожидаем хорошие темпы роста. Общий прогноз до конца 2017 и на 2018 год обещает снижение ставок еще примерно в среднем по рынку на 1-2 п.п. Также будут активно развиваться удаленные каналы продаж, - указал Евгений Дмитриев.

Пока минимально возможных ставок по ипотеке банки еще не достигли, констатировала начальник отдела ипотеки ГК «Инград» Сабина Хамитова. Впрочем, отметила она, уже сегодня есть краткосрочные ипотечные программы под 8-9%, что заметно ниже средней ставки по рынку.