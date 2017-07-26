19 августа в грозненском дворце спорта «Колизей» пройдет один из самых ожидаемых турниров по смешанным единоборствам ACB 67. Главным боем вечера станет противостояние Мухамеда Берхамова, непобежденного молодого российского бойца, с американским финалистом Bellator Бреттом Купером.

За несколько недель до боя в эксклюзивном интервью «Известиям» Мухамед Берхамов рассказал о своей подготовке к поединку, сильных и слабых сторонах Купера, а также о желании провести бой с Альбертом Туменовым.

— Как проходит ваша подготовка к предстоящему бою?

— Всё отлично. Я провел первый сбор с национальной сборной России по вольной борьбе в Приэльбрусье. Было много интересных и хороших тренировок, спасибо большое ребятам за оказанную мне помощь при подготовке. Дальше я поеду в Дагестан и там проведу еще один сбор.

— Судя по направленности тренировок, планируете провести бой с Бреттом в партере?

— Нет цели работать только в партере. Безусловно, глупо скрывать, что мне намного комфортней работать на настиле, нежели в стойке. Но и перебить Купера мне вполне по силам.

— Ваш соперник провел два боя с Александром Шлеменко и оба раза ему уступил. Не общались с Александром по поводу Купера?

— Нет, мы не в таких близких отношениях. Но мы хорошенько изучили Бретта, просмотрели множество его боев, в том числе со Шлеменко. Это отличный соперник, чемпион полусреднего веса ACB. Американец отлично работает в стойке, у него сильный и хлесткий удар, хорошая бойцовская школа. Нам предстоит бой за титул, это самая важная схватка в моей жизни. Я выложусь по полной ради победы над ним. Я шел к этому очень давно и упорно. Я всегда дрался с лучшими и хочу драться с лучшими.

— В случае победы над Купером вам в оппоненты может достаться Альберт Туменов…

— Мы с ним практически земляки, это мой товарищ, и я не хотел бы выходить в клетку против него. Но если организаторы скажут, что надо — я выйду и буду драться. Без вариантов.

— Какие цели вы ставите перед собой на ближайшее время?

— Главная цель сейчас — победа над Бреттом Купером и завоевание чемпионского пояса ACB. А затем — удержание трофея. Я готов к любым оппонентам!

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