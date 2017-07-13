31-летний боец смешанных единоборств Расул Мирзаев попал в больницу. По информации «Известий», во время велопрогулки спортсмена «подрезал» проезжавший мимо автомобиль, в результате чего Мирзаев упал и повредил левое плечо. 12 июля Расулу сделали операцию, в данный момент он находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и сам спортсмен.

— Чувствую себя хорошо, — рассказал Расул Мирзаев. — Операция прошла удачно, теперь нужно какое-то время на восстановление. Надеюсь, всё пройдет довольно быстро.

Свой спортивный путь Расул Мирзаев начинал в армии — он участвовал в чемпионатах по троеборью, рукопашным боям и боевому самбо. К смешанным единоборствам он пришел в 2007 году. Свой первый поединок Расул провел в Ярославле, одержав победу над местным чемпионом болевым приемом на руку. В его послужном списке — 18 боев в ММА, в которых до последнего поединка он не знал поражений.

В девяти схватках победа была одержана нокаутом, четыре раза Расул вынуждал соперников сдаться, столько же раз победу ему присуждали рефери. 18-я схватка — с грузинским бойцом Леваном Макашвили — закончилась для Мирзаева первым поражением в карьере. Повторный поединок должен был состояться в начале 2017 года, однако из-за нападения на российского бойца его пришлось перенести.

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