Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ударил болельщика по его просьбе. Забавный случай произошел во время пребывания спортсмена в Таджикистане.

Один из болельщиков попросил российского спортсмена ударить его по корпусу. Нурмагомедов сделал вид, что дает своему поклоннику ценный совет, и внезапно нанес удар. Другие фанаты встретили случившиеся аплодисментами и смехом.

Видео с ударом опубликовано на официальной странице спортсмена в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Июл 18 2017 в 3:00 PDT

28-летний Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах. На его счету 24 победы, 16 из которых нокаутом.

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