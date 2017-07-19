Российский боец Нурмагомедов ударил болельщика по его просьбе
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ударил болельщика по его просьбе. Забавный случай произошел во время пребывания спортсмена в Таджикистане.
Один из болельщиков попросил российского спортсмена ударить его по корпусу. Нурмагомедов сделал вид, что дает своему поклоннику ценный совет, и внезапно нанес удар. Другие фанаты встретили случившиеся аплодисментами и смехом.
Видео с ударом опубликовано на официальной странице спортсмена в Instagram.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Июл 18 2017 в 3:00 PDT
28-летний Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах. На его счету 24 победы, 16 из которых нокаутом.
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