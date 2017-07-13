В четверг утром мощи святителя Николая Чудотворца прибыли в Санкт-Петербург, допуск паломников к святыне начнется с 16:00 в Александро-Невской лавре.

С пятницы, 14 июля, до 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 7:00 до 22:00. Всё это время рядом с очередью к мощам будут работать автолавки с выпечкой, чаем и кофе. Верующим будут бесплатно раздавать воду, также установят порядка сотни биотуалетов.

Помимо этого, ежедневно в районе монастыря будут работать около 500 волонтеров. Также с сегодняшнего дня работает «горячая линия» по всем интересующим паломников вопросам.

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари в Италии. Святыня находилась в Москве с 22 мая до 12 июля и за это время ей успели поклониться почти 2 млн человек.