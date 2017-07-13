Мощи Николая Чудотворца торжественно вынесли из храма Христа Спасителя для отправки их в Санкт-Петербург.

Перед тем, как святыня покинула храм, состоялся торжественный молебен. В сопровождении московского духовенства мощи вынесли из храма и поместили в специальную машину.

От храма Христа Спасителя кортеж отправится в аэропорт Внуково-3, откуда мощи на самолете доставят в Санкт-Петербург.

Ожидается, что в Северную столицу святыня прибудет примерно в 8:30. С 16 часов она будет доступна для поклонения в Александро-Невской лавре.