В храме Христа Спасителя в Москве ранним утром состоялся молебен в честь проводов мощей Николая Чудотворца в Санкт-Петербург.

Возглавил молебен митрополит Истринский Арсений.

«Наверное, нелегко было все эти дни служащим собора нести своё послушание», – сказал митрополит.

Он отметил, что для поклонения мощам люди приезжали со всей России.

«Мы с вами здесь в Москве видели очень много наших сограждан, которые стояли на набережной Москва-реки несколько часов, чтобы иметь мгновенье прикосновения к святыне», – отметил митрополит.

Он выразил надежду, что все молитвы и скорбь будут услышаны Святым Николаем Чудотворцем и поблагодарил всех, кто пришел рано утром, чтобы проститься с мощами. Митрополит Арсений призвал всех присутствующих помолиться о благополучном пути для святыни в Санкт-Петербург.

После молебна раку с мощами проводили в аэропорт «Внуково 3», откуда она отправится в Санкт-Петербург. Святыня находилась в Москве с 22 мая и за это время ей успели поклониться почти 2 млн паломников.