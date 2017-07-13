Предложение конгрессменов-демократов о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является смехотворным и представляет собой политическую игру. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле», — сказала Сандерс.

Ранее два конгрессмена от Демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президенту Дональду Трампу, так как он якобы препятствует правосудию во время расследования его «связей» с Россией.

В тексте представленного документа говорится, что «Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, выносится импичмент за особо тяжкие преступления и поступки, а также за нарушение присяги на верность конституции».