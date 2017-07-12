Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс уверена, что материалы о подробностях скандала, в который оказались вовлечены сын президента США Дональда Трампа и российский адвокат Наталья Весельницкая, «фактически подрывают доверие к СМИ».

Ранее глава комитета по надзору и государственной реформе Палаты представителей Конгресса США Трей Гоуди высказал мнение, что данный скандал оказывает негативное воздействие на администрацию президента.

На этой неделе Дональд Трамп-младший признал факт встречи с юристом из России Натальей Весельницкой, однако назвал встречу «пустой», так как женщина не имела никаких компроментирующих данных на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая информацию американских СМИ отрицает.