Представители Демократической партии США пользовались помощью украинского посольства в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге.

Она отметила, что украинцы помогали демократам собирать информацию о своих оппонентах из республиканской партии.

«Думаю имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они приняли в официальном порядке», – добавила Сандерс.

Она отметила, что похоже никто не видит в этом большой проблемы.

Подобные заявления стали ответом на материал газеты New York Times, в котором говорилась о встрече Дональда Трампа-младшего сюристом из России, которая якобы владела компроматом на демократов.

Президент США Дональд Трамп и руководители его администрации не раз отвергали обвинения в связях с Россией.