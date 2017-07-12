Отец насмерть задавил своего полуторагодовалого ребенка под Тулой
Житель Подмосковья насмерть задавил на автомобиле своего полуторагодовалого сына под Тулой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя областного управления МВД Сергея Сергейчева.
Инцидент произошел в дачном кооперативе Заокского района. Выезжая с придомовой территории, мужчина на автомобиле Citroen C5 совершил наезд на ребенка, который в тот момент находился на улице. Мальчик скончался на месте.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».