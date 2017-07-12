Житель Подмосковья насмерть задавил на автомобиле своего полуторагодовалого сына под Тулой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя областного управления МВД Сергея Сергейчева.

Инцидент произошел в дачном кооперативе Заокского района. Выезжая с придомовой территории, мужчина на автомобиле Citroen C5 совершил наезд на ребенка, который в тот момент находился на улице. Мальчик скончался на месте.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».