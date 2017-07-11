Два человека погибли в ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» и грузовика, автомобили столкнулись в Абинском районе Краснодарского края.

По данным «Интерфакса», ссылающегося на ГУ МВД РФ по региону, авария произошла на трассе «Краснодар-Новороссийск».

Предварительно установлено, что водитель «УАЗ Абинской Центральной районной больницы при повороте налево не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ с прицепом».

На месте ДТП погибли 43-летний водитель и женщина-пассажир «скорой». В больницу доставлена еще одна пассажирка УАЗа. Пассажиры «скорой» не являлись медработниками или пациентами, уточнили в полиции, проводится расследование.