Грузовик столкнулся с иномаркой под Ульяновском. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Три человека госпитализированы. Двое обращались за медицинской помощью, врачи назначили им лечение и отпустили домой.

Страшная авария произошла вечером 11 июля на 210-м км трассы Казань–Ульяновск–Буинск около Лаишевки. Водитель грузовика столкнулся с автомобилем марки Volvo. Столкновение произошло за 200 м до участка, на котором ведутся дорожно-ремонтные работы. Как сообщает ИА «Татар-информ», еще пять автомобилей, которые находились на проезжей части на момент аварии, получили повреждения.

После столкновения грузовик вылетел в кювет. По предварительным данным, на участке, где произошла авария, в связи с ремонтом дороги было организовано реверсивное движение. Предположительно, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и влетел в автомобили, которые ждали разрешающего сигнала светофора. Сейчас по факту аварии проводится расследование.