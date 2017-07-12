Президент США Дональд Трамп уверен, что помимо Сирии у Москвы и Вашингтона есть много других сфер, в которых страны также могут наладить продуктивное сотрудничество.

«Думаю, что в таком случае, как Сирия, где мы можем работать вместе, добиваться перемирия, есть много других случаев, где успешное сотрудничество может быть хорошей вещью, но Путин всегда будет хотеть (хорошего) для России, а Трамп — для Америки, и это то, что есть», — сказал американский президент в эфире телеканала CBN.

По мнению главы США, перемирие в Сирии является примером успешного взаимодействия Москвы и Вашингтона.

«Я думаю, что Сирия — один из случаев того, когда мы смогли собраться вместе, добиться перемирия», — добавил он.