Президент США Дональд Трамп считает, что он поладил с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в среду в интервью телеканалу CBN.

«Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо», — цитирует Трампа «РИА Новости».

«Люди говорят: «Ох, они не должны ладить». Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы—- великие ядерные державы», — добавил Трамп.

Путин и Трамп познакомились и пообщались 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Беседа двух президентов продолжалась более двух часов.