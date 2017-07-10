Президент США Дональд Трамп доволен встречей и личным знакомством с Владимиром Путиным, которое состоялось на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер.

«Президент Трамп остался доволен. Хорошая встреча была не только с Путиным, но и с другими европейскими лидерами. Трамп хотел лично познакомиться с президентом России. Он четко сказал, что еще есть разногласия, но есть и пространство для сотрудничества. После встречи лидер США сказал про первые шаги по урегулированию украинского конфликта, про успех по перемирию в Сирии. Для первой встречи это было хорошо», — цитирует Бейкера латвийская радиостанция Baltkom.

Представитель госдепа отметил уверенность президента США в продуктивной работе, «особенно в контексте сирийского конфликта», несмотря на существующие разногласия.

Напомним, первая личная встреча двух президентов состоялась 7 июля в Гамбурге и продлилась более двух часов. На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.