Пингвины покинут отколовшийся айсберг. «Дураков нет», — рассказал «Известиям» знаменитый ученый и телеведущий Николай Дроздов.

«Среди пингвинов дураков нет. Они, конечно, спрыгнут и вернутся туда, где им «теплей». Дело в том, что один вид живет даже на экваторе — галапагосские пингвины. Когда-то они заселились и живут там. Но другие виды так не могут. Если попадут в теплые воды, они, конечно, сбегут. Потом льдина сама растает, так что никаких переселений пингвинов не получится», — сказал Дроздов.

По мнению ведущего программы «В мире животных», из-за глобального потепления хладолюбивые пингвины будут уходить вглубь Антарктиды.

«Животные реагируют на климатические изменения, при этом стараются находиться в тех рамках, в которых им свойственно. Если будет потепление, то холодостойкие пингвины двинутся дальше вглубь Антарктиды, а теплолюбивые будут, наоборот, расширять свой ареал», — сказал он.

Один из крупнейших айсбергов в истории откололся от ледника «Ларсен С» на юго-западе Антарктики. Вес обломка айсберга составляет 1 трлн т, толщина — 200 м, а площадь — 6 тыс. кв. км, что эквивалентно площади 2,5 таких мегаполисов, как Москва.