Отколовшийся айсберг изменит движение пароходов вокруг Антарктиды, заявил «Известиям» эксперт-гляциолог, замдиректора института географии РАН Николай Осокин.

Один из крупнейших айсбергов в истории откололся от ледника «Ларсен С» на юго-западе Антарктики. Вес обломка айсберга составляет 1 трлн т, толщина — 200 м, а площадь — 6 тыс. кв. м, что эквивалентно площади 2,5 таких мегаполисов, как Москва.

«Отколовшийся кусок ни на что особенно повлиять не может, но несколько изменит направление движения туристических пароходов вокруг Антарктиды. После того как этот айсберг оторвется, судовладельцам придется внимательно наблюдать, чтобы на пути движения судов не попадались эти здоровенные куски», — сказал Осокин.

По мнению гляциолога, отколовшийся кусок айсберга может отправится в свободное плавание через полгода.

«Это событие растянется на полгода. Кусок полностью отделится от ледника, и затем он либо застрянет там на мели и будет постепенно таять и разваливаться на куски, либо его вынесет в открытый океан. Это мы увидим, когда настанет антарктическое лето», — заключил собеседник.