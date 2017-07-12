Один из крупнейших айсбергов в истории откололся от ледника «Ларсен С» на юго-западе Антарктики. Об этом сообщает BBC.

Вес обломка айсберга составляет 1 трлн т, толщина — 200 м, а площадь — 6 тыс. кв. м, что эквивалентно площади 2,5 таких мегаполисов, как Москва. Как сообщает RT, ученые-гляциологи наблюдали за этим процессом на шельфовом леднике Ларсена в течение 10 лет. Как сообщает «Интерфакс», распад ледяного шельфа начался на восточном фронте Антарктиды еще в 2014 году.

Ученые полагают, что разлом, скорее всего, спровоцировали климатические изменения. За последние 50 лет температура на юго-западе Антарктики, на Антарктическом полуострове, возросла на 2,5 градуса.