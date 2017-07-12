Состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который перенес в мае оперативное вмешательство на позвоночнике, улучшается, рассказал в среду, 12 июля, член Федерального собрания РФ от Кузбасса Сергей Шатиров. Он отметил, что Тулеев проходит реабилитацию.

Шатиров отметил, что губернатор находится в рядовой палате и врачи констатируют улучшение его состояния.

«Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки, но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды», — заявил Шатиров, уточнив, что Тулеев энергичен, встает и полон мыслей.

«Думаю, что достаточно быстро пройдет этот период реабилитации», — подчеркнул он.