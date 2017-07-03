Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пройдет реабилитацию после операции на позвоночнике в одной из больниц Москвы.

Политик был доставлен в столицу 1 июля самолетом МЧС, оборудованным средствами для транспортировки пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Тулеева доставили в одну из московских больниц, где за главой Кузбасса будет организован «практически круглосуточный контроль», уточняет издание.

В правительстве Кемеровской области не стали комментировать эту информацию.

Осенью 2016 года врачи прописали Аману Тулееву операцию из-за проблем с межпозвоночными дисками, однако губернатор отложил ее из-за плотного графика. Глава Кузбасса находится в официальном отпуске с 22 мая.