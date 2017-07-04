Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, проходящий реабилитацию после операции на позвоночнике, находится в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Об этом РИА «Новости» рассказал источник в медицинских кругах.

В октябре прошлого года главе Кузбасса назначили операцию из-за проблем с межпозвоночными дисками, однако политик перенес ее на семь месяцев из-за плотного рабочего графика.

Аман Тулеев был прооперирован в Германии, после чего по инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой ему предложили пройти реабилитацию в одной из московских клиник.

Глава Кемеровской области находится в официальном отпуске с 22 мая текущего года.