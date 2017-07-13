Государственные и муниципальные водоканалы лишатся возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. Соответствующий проект приказа подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС). За счет этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%, считают в ФАС. По мнению экспертов, таким образом планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности.

Для государственных и муниципальных предприятий, работающих в сфере водоснабжения и водоотведения, пересмотрели систему формирования тарифов. ФАС подготовила проект приказа «О внесении изменений в методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э». Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», с 2018 года ГУПы и МУПы лишатся возможности закладывать в тариф предпринимательскую прибыль. По действующим сегодня правилам в тарифах на холодную и горячую воду и водоотведение допускается прибыль в размере 5%.

По оценке Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), значительное количество водоканалов по-прежнему находится в государственной и муниципальной собственности. В частности, государственным предприятием является водоканал Санкт-Петербурга. Московский водоканал же существует в виде акционерного общества и сохранит право получать прибыль. При этом, как сообщила заместитель генерального директора по перспективному развитию и тарифообразованию АО «Мосводоканал» Ольга Петрова, при подаче в органы регулирования документов для установления или корректировки тарифов предприятие никогда не заявляло о потребности в предпринимательской прибыли.

— Тарифы АО «Мосводоканал», установленные для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения на территории Москвы и Московской области, предпринимательской прибыли не содержат, — заявила она «Известиям».

Заместитель руководителя отдела экономики РАВВ Александр Канивец отметил, что приказ ФАС лишит государственные и муниципальные водоканалы возможности получать доход от своей деятельности.

— У нас этим приказом убирают прибыль, которую имеют предприятия. 5% — это тот заработок, который предприятия могут получать за счет тарифов и тратить его по своему усмотрению. Теперь они будут работать в лучшем случае в ноль, а большинство, скорее всего, будут нести убытки, — пояснил «Известиям» Александр Канивец.

По его мнению, ФАС подготовила нововведения для того, чтобы подтолкнуть перевод ГУПов и МУПов в концессии — форму государственно-частного партнерства, подразумевающую участие частного сектора в управлении госсобственностью или предоставлении госуслуг. Ранее Минстрой выступал с предложением запретить деятельность МУПов и ГУПов с 2018 года. По мнению министерства, все они должны быть переданы в концессии.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что согласно организационно-правовой форме МУПов и ГУПов эти предприятия ограничены в привлечении финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры и часто их деятельность неэффективна не только с финансовой точки зрения, но и с управленческой. По словам чиновников, эти предприятия чаще всего не заинтересованы в повышении эффективности работы. Поэтому Минстрой России последовательно реализует стратегию привлечения частных инвестиций и передачи неэффективных МУПов и ГУПов в концессии.

— Как показывает практика, перевод предприятий в концессии и привлечение частного инвестора позволяют существенно снизить аварийность и сократить потери на сетях, в разы повысить качество предоставляемых услуг. Итоги 2016 года показали, что интерес инвесторов к ЖКХ стабильно растет. На сегодня заключено 1638 концессионных соглашений, сумма обязательств инвесторов по ним составляет более 211 млрд рублей, — сказал «Известиям» глава Минстроя России Михаил Мень.

В ФАС не ответили на вопрос «Известий» о том, почему нововведения применяются только к сфере водоснабжения, но не распространяются на предоставление других коммунальных услуг.

— Возможно, прибыль решили изъять из тарифов водоснабжающих организаций, потому что здесь в отрасли самые большие проблемы, большинству водоканалов требуются ремонт и модернизация. Видимо, логика в том, чтобы простимулировать переход в концессии и за счет этого проблемы решить, — предположил в беседе с «Известиями» Александр Канивец.

По данным Минстроя, всего в коммунальной отрасли работает более 38 тыс. предприятий, из них около 4 тыс. ГУПов и МУПов.