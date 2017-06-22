Минэкономразвития приступило к подготовке стратегического документа «Единые направления тарифной политики». Об этом «Известиям» сообщил федеральный чиновник, информацию также подтвердил источник, знакомый с ходом разработки документа. Предполагается, что «Единые направления тарифной политики» помогут госмонополиям точнее выстраивать бизнес-стратегию : сейчас компании не знают, как изменятся тарифы в ближайшие годы.

В МЭР давно выступают за долгосрочное тарифообразование - на пять и более лет (сейчас ФАС устанавливает тарифы раз в год). В ведомстве считают, что это позволит компаниям понимать "правила игры" на несколько лет вперед и реализовывать больше долгосрочных проектов с привлечением сторонних инвесторов .

Сегодня компании не знают, каким будет тариф, например, через три-четыре года. Конечно, в макропрогнозе на трехлетнюю перспективу МЭР указывает свой прогноз по индексации тарифов, но для ФАС это является лишь ориентиром. Окончательное решение антимонопольной службы может отличаться от прогноза Минэкономразвития.

Для оптимизации процесса тарифообразования Минэкономразвития планирует до конца года разработать новый документ – «Единые направления тарифной политики», рассказал «Известиям» федеральный чиновник и подтвердил источник, осведомленный о разработке такого документа. «Единые направления тарифной политики» будут разрабатываться на средне-долгосрочную перспективу и обновляться раз в год .

- Существуют основные направления денежно-кредитной политики (основной документ Банка России – "Известия"), теперь появятся и основные направления тарифной политики. В них будут заложены все основные принципы формирования тарифов, - рассказал собеседник "Известий".

Каждому виду тарифа в документе посвятят отдельный раздел, в котором пропишут основные принципы его образования, а также то, что конкретно госмонополия должна будет сделать за счет индексации тарифа. Сейчас компании никак не отчитываются за дополнительные доходы, полученные от их повышения.

- В каждом виде регулируемых тарифов есть свои особенности. Например, в энергетике – перекрестное субсидирование. В тепле и воде – необходимость осуществлять инвестиционные проекты. То же и в железнодорожных тарифах. Например, базовым принципом может стать содержание и поддержание инфраструктуры за счет тарифной выручки, - пояснил источник "Известий" примерное содержание документа.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что разработка предложений ведется, однако о конкретике "пока говорить рано". В пресс-службе ФАС сообщили, что не осведомлены о разработке документа.

Заместитель директора Института экономики естественных монополий РАНХиГС Сергей Репетюк утверждает, что подобный документ естественные монополии ждут уже много лет.

- Документ, который бы на долгосрочную перспективу устанавливал правила тарифного образования и правила регулирования тарифов, очень нужен. Он дал бы возможность всем компаниям осуществлять инвестпланирование, свое стратегическое развитие более уверенно, чем сейчас. Да, окончательное решение по тарифам у нас принимает ФАС, но если все же подобный документ будет, то ФАС будет обязана его учитывать, - отметил Сергей Репетюк.

Директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов полагает, что появление документа о долгосрочном тарифообразовании будет большим продвижением вперед.

- Сейчас нет документа, который бы описывал тарифную политику на ближайшие годы. Мы с одной стороны провозгласили принцип «инфляция минус», но вопрос гораздо более сложный и масштабный. К тому же Минэкономразвития отвечает за экономический рост, а тарифная политика является неотъемлемой частью экономического развития России, - отметил Илья Долматов.

В "Газпроме" и РЖД не прокомментировали подготовку документа. Госкомпания "Россети" не знакома с планами МЭР, однако поддерживает инициативу долгосрочного планирования в части тарифов.

- «Россети» неоднократно заявляли о необходимости внедрения единых направлений тарифной политики, в том числе установления долгосрочных, понятных и прозрачных тарифов, - сообщили в пресс-службе компании.

ФАС утвердила индексацию тарифов с 1 июля в пределах 4%.