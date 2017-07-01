Тарифы на коммунальные услуги в России выросли с 1 июля. Сильнее всего повышение ощутят жители Москвы, где стоимость «коммуналка» подорожала сразу на 7%. В Санкт-Петербурге, Якутии и Камчатском крае рост составит 6%. Меньше всего услуги подорожают в Северной Осетии — на 2,5%.

Как пояснили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, рост составил в среднем 4% по стране.

Причем для каждой из услуг тарифы повышаются неравномерно. Так, тарифы за газ в среднем прибавят 3%, за воду — 4,9%.