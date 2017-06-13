Почти 90% граждан считают, что качество ЖКУ не соответствует их цене, 83% не удовлетворены капитальным ремонтом дома, показал онлайн-опрос Счетной палаты РФ (СП). Эти данные будут использоваться аудиторами в ходе дальнейших проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А в Роспотребнадзор в 2016 году поступило 55 тыс. жалоб, связанных с вопросами оказания услуг ЖКХ. Это на 28% больше, чем 2015-м.

Эксперты считают, что у собственников есть все основания быть недовольными. Они не могут воспользоваться своими правами, самостоятельно выбрать управляющую компанию или заменить ее на другую. В пресс-службе Счетной палаты «Известиям» сообщили, что опрос населения о качестве жилищно-коммунальных услуг проводился с февраля по май этого года. Участие в нем приняли 3200 граждан из более чем 60 субъектов РФ.

Выяснилось, что 47% респондентов оценивают качество оказания услуг как неудовлетворительное. Наибольшее число негативных оценок поступило из Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Самарской, Мурманской, Новгородской областей, Приморского и Краснодарского краев, республик Карелии и Коми.

Удовлетворены качеством ЖКУ 44% граждан. Как правило, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Забайкальского края, Московской и Ростовской областей, республик Крым и Татарстан.

На отлично качество жилищно-коммунальных услуг оценил только 1% респондентов. При этом 88,9% уверены, что качество ЖКУ не соответствует их цене.

Самая большая беда для жителей многоквартирных домов — внутридомовые инженерные коммуникации. 28,3% респондентов считают, что их нужно отремонтировать в первую очередь. 16,6% заявили о необходимости ремонта крыши, 15,4% — о том, что надо привести в порядок подвалы, а 12,8% беспокоятся о состоянии лифтов.

— Пользователи на 100% правы, и их мнение по поводу состояния домов и качества коммунальных услуг достоверней оценок любых экспертов, — считает директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская.

Она отметила, что большинство собственников квартир получили в наследство мощнейшую инженерную систему, однако она уже давно устарела и нуждается в модернизации.

— Сейчас появились новейшие технологии. Есть примеры, когда люди самостийно отключаются от общих коммуникаций и вскладчину устанавливают индивидуальные источники отопления и электроэнергии, — сказала эксперт.

В пресс-службе Счетной палаты «Известиям» пояснили, что данные, полученные в ходе опроса, будут использоваться для проверок сферы ЖКХ. По сути, граждане подсказали аудиторам, на какие проблемы и где нужно обратить внимание в первую очередь.

Доцент кафедры экономической теории экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) Анна Ермишина рассказала, что, несмотря на субъективное восприятие потребителем цены и качества ЖКУ, недовольство россиян имеет веские основания.

— Жилищно-коммунальные услуги действительно дорогие в сравнении с зарплатами населения и другими услугами, которые можно купить по рыночным ценам, — сказала эксперт.

Она отметила, что цены на услуги, предоставляемые естественными монополиями в сфере ЖКХ (отопление, электроэнергия, газ), регулируются государством. Но на стоимость работ по обслуживанию домов могут влиять собственники. Жилищный кодекс предполагает, что они сами выбирают управляющую компанию и согласуют с ней смету работ и их стоимость. Однако в реальности такая модель не работает.

Ведущий юрисконсульт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев отметил, что если управляющая организация не выполняет свои обязательства, собственники имеют право отказаться от ее услуг. Однако сделать это нелегко. Если во всем мире существует конкуренция в этой сфере и у недобросовестных компаний просто нет шансов выжить, то в России управляющие организации часто аффилированы с чиновниками и их трудно заменить.

— У нас местные власти часто заигрывают с собственниками, устанавливая невысокие ставки. Управляющие компании соглашаются на эти условия, потому что знают, что смогут не выполнять часть услуг и работ, и их никто толком не проконтролирует, — сказал эксперт.

Дмитрий Гордеев добавил, что функции контроля за действиями управляющих компаний принадлежат государственной жилищной инспекции. Однако ее работа не всегда эффективна. Среди сотрудников инспекции часто оказываются бывшие работники управляющих организаций, которые не видят часть нарушений. Да и физически инспекторы не могут проверить всё во всех домах.

— Собственники должны сами контролировать работу управляющей организации, как они это делают при ремонте в своих квартирах. А если они ежемесячно платят вслепую, то, конечно, их будут обманывать, — сказал Дмитрий Гордеев.

Схем обмана собственников множество. И чаще всего люди осознают, что их обкрадывают, но ничего не предпринимают.

— Большинство собственников выбирают пассивное поведение и решают: пусть лучше меня немного обманут. В экономике такой феномен называется «рациональное неведение», — сказала Анна Ермишина.

Она отметила, что, например, разобраться в правилах начисления платы за коммунальные услуги, проконтролировать производящиеся работы очень непросто. Этим и пользуются управляющие компании. Далеко не каждый жилец пойдет проверять достоверность показаний общедомовых приборов учета и сравнивать их с показаниями индивидуальных счетчиков в квартирах.

Анна Ермишина рассказала, что проблема отсутствия конкуренции между компаниями, которая влечет высокие цены и низкое качество работ, касается и капитального ремонта многоквартирных домов. Деньги, попавшие в «общий котел», не контролируются потребителем. Да и средств в фонде капитального ремонта недостаточно, чтобы отремонтировать все нуждающиеся в этом дома.