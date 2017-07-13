Финляндия не имеет претензий к газопроводу «Северный поток-2», сообщила «Известиям» директор энергетического департамента Министерства экономики и труда страны Лииза Ханкинхеймо. По оценке этого ведомства, прокладка трубопровода не затронет газовый рынок Финляндии и даже, напротив, может поспособствовать улучшению ситуации с загрузкой местной промышленности. Старт строительства газопровода в водах Финляндии, по данным профильного министерства страны, запланирован на март 2018 года - ранее «Газпром» заявлял, что оно начнётся на квартал позже. Согласие Финляндии говорит о том, что проект реализуется в плановом порядке, заявил «Известиям» представитель Минэнерго. Как сообщил представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG, согласование проекта начнется в августе-сентябре 2017 года, на очереди - одобрение Швеции и Дании.

«Северный поток-2» примерно повторяет маршрут действующего газопровода «Северный поток»: он так же должен пройти через территории ряда стран - Балтии, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. С учетом этого проекту необходимо получить одобрения на прокладку трубопровода от властей всех этих государств. При строительстве первых двух веток принятия этих решений пришлось ждать около трех лет.

— Планируемый к строительству газопровод «Северный поток-2», так же, как и «Северный поток», пройдет через Финляндию и страны Балтии. Он не повлияет на газовый рынок в Финляндии. Соответственно, наша позиция по этому вопросу нейтральна, — сообщила «Известиям» Лииза Ханкинхеймо.

Между тем, финская сторона до сих пор не получала от проектной компании Nord Stream 2 заявки на прокладку газопровода, сообщил «Известиям» советник министра Кари Мякинен. По его словам, она должна быть подана не позднее, чем за шесть месяцев до начала строительства газопровода.

— Мы проинформированы и готовы получить заявку в сентябре, — сказал Кари Мякинен.

Таким образом, Финляндия ожидает начала укладки газопровода через полгода после подачи заявки - в марте 2018 года. Сам же оператор Nord Stream 2 AG до сих пор не ставил жестких дедлайнов по началу строительства. Но по последним данным, строительство должно начаться во II квартале 2018 года, говорил в середине июня глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 AG Саймон Боннел.

Согласие Финляндии говорит о том, что проект реализуется в плановом порядке, сказал «Известиям» представитель Минэнерго. По данным российского ведомства, заявка на строительство должна поступить финским властям в августе 2017 года.

Дата начала строительства газопровода не меняется, проект успешно проходит согласование в финском Министерстве экологии, и его ответ ожидается в августе, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG. С Данией и Швецией тоже ведется диалог, подчеркнул представитель оператора.

Однако, кроме лояльной к проекту Финляндии и лоббирующей его Германии, заявки на разрешение строительства должный согласовать еще ряд стран, где они могут встретить сопротивление, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

- Так, в прошлом году Швеция провела консультации по газопроводу с США и с тех пор чинила препятствия проекту, ссылаясь на вопросы безопасности, - напомнил эксперт.

Одобрение проекта Финляндией было вполне ожидаемо, считают аналитики польского Центра восточноевропейских исследований (OSW).

- Во-первых, именно финская государственная Fortum была первоначальным партнером «Газпрома» по первому «Северному потоку» и до 2005 года владела половиной акций российско-финской компании North Transgas (позже Nord Stream AG), - пояснили эксперты.

Также, по их данным, сегодня «Газпром» обеспечивает все 100% потребляемого страной газа, и Финляндия считает его вполне надежным партнером.

За строительство газопровода в Финляндии выступают целые ассоциации. К примеру, его строительство выгодно Союзу сталелитейщиков, имеющему большой политический вес. Вместе с ними проект лоббируют местные логистические компании, ожидающие существенного увеличения инвестиций в порты городов Котка и Ханко, которые будут использоваться для перевозки труб при реализации проекта «Северный поток-2».

Основной темой визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Финляндию в декабре прошлого года было именно получение поддержки местных властей, сообщал глава аппарата кабмина Сергей Приходько. Сразу после визита Финляндия подтвердила, что политических или экономических причин требовать отмены проекта нет.