Владимир Путин встретился с главой Shell Беном ван Берденом, где они обсудили развитие нового проекта газопровода «Северный поток – 2». Российский лидер отметил, что проект не направлен против какой-либо страны, а, наборот, призван способствовать развитию энергорынков.

В рамках проекта «Северный поток – 2» планируется построить две нитки газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, пишет «РИА Новости». По словам Путина, проект является чисто коммерческим и направлен на расширение потребления газа в Европе до 510 млрд куб. м в год. Также в планах проекта «Северный поток – 2» сокращение добычи газа в европейских странах, в том числе на севере Европы.

«Этот проект не направлен против кого бы то ни было, а, наоборот, он призван способствовать развитию энергетических рынков», — подчеркнул президент РФ.