США снова нагнетают атмосферу в санкционном поле: в Вашингтоне стремятся ужесточить ограничительные меры против нашей страны. А политический прагматизм и рационализм команды Трампа сдерживает высший законодательный орган страны.

Так, на днях сенат конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта, предусматривающего новые рестрикции против России и Ирана. Теперь, чтобы этот документ стал законом, его должна одобрить палата представителей, а после — утвердить президент США.

Вдаваясь в детали, можно предположить, что санкции могут быть наложены в отношении тех лиц, которые намерены инвестировать средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более $5 млн за год, или $1 млн единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

В общем почти нет сомнений, что новый пакет ограничений затронет экспортный энергетический проект России — трансбалтийский газопровода «Северный поток – 2», в реализации которого участвует пул крупных европейских концернов — партнеров «Газпрома».

В США давно торпедируют этот перспективный российский экспортный маршрут, но если прежде это были настоятельные рекомендации Брюсселю противодействовать проекту, то теперь Вашингтон перешел к этапу узаконивания блокировок.

Но заокеанские инициативы насторожили европейцев, а из двух стран и вовсе прозвучали ноты возмущения. Так, глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, затрагивающий российские энергопроекты. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном МИД ФРГ. В документе Габриэль и Керн отмечают, что «не могут согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы».

Очевидно, так европейские политики разоблачили намерения Вашингтона по высвобождению ниши для продаж своего газа в Европе за счет выдавливания при помощи санкций российского газа с рынка стран Старого Света. Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть никак связаны с экономическими интересами.

«Угрозы штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах из-за их участия в газовых проектах с Россией, таких как «Северный поток-2», вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения», — подчеркивается в заявлении. Но особенно важен следующий аспект. Канцлер Австрии и глава МИД ФРГ отметили в своем «антисанкционном» заявлении, что «решительно поддерживают усилия Госдепартамента США, направленные на изменение этого законопроекта».

При этом на фоне всех этих событий по «Северному потоку – 2» есть и позитивная новость — о его заметном продвижении: 15 июня заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») получил средства от всех европейский компаний, которые должны были быть предоставлены в 2017 году. Всего от пяти компаний-партнеров получено по €285 млн. Это французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall. В целом иностранные концерны предоставят до €950 млн каждая. Это предусматривают подписанные документы о долгосрочном финансировании «Северного потока – 2» в объеме 50% от его общей стоимости. Вторую половину покроет «Газпром».

Таким образом, динамика ощутима, ведь только в конце апреля российский газовый гигант объявил о контракте с энергокомпаниями о софинансировании строительства газопровода, а транши, которые партнеры могли перечислить на полгода позднее, уже на счетах оператора проекта.

Потому едва ли «Северный поток – 2» возможно развернуть законопроектами конгресса США: собака лает — караван идет.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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