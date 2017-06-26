Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью российского проекта газопровода «Северный поток – 2» является месть Киеву. Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам.

«Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — приводит ZN.UA слова украинского лидера.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Несмотря на то что текст промежуточного решения не был обнародован, в Киеве заявили, что суд удовлетворил основные требования украинской стороны: отменил контрактное условие «бери или плати» (take or pay), запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. При этом в «Газпроме» опровергли сообщения об отмене условия «бери или плати».